التعليم العالي تكشف عن شرط الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلاببية، وكذلك موعد تلقي طلبات الترشح وحتى نهاية موعد الانتخابات من خلال اختيار رئيس ونائب رئيس الاتحاد لكل جامعة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 18 نوفمبر الجاري بفتح باب الترشح وحتى يوم 2 ديسمبر، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.

التعليم العالي: 18 نوفمبر فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك مقترح سيتم مناقشته في مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية، تتمثل في ضرورة تقديم الطلاب الراغبين في الترشح للانتخابات الطلابية شهادة الحصول على تطعيم لقاح كورونا بجانب الأوراق المقدمة للترشح، لافتا إلى أن الجامعات بدءا من 15 نوفمبر الجاري، ستبدأ في تطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن منع دخول أي شخص للجامعات والكليات غير حاصل على تطعيم لقاح كورونا أو تقديم شهادة pcr، أو تقديم ما يمنع الحصول على اللقاح.

التعليم العالي: 2 ديسمبر تنصيب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال أعمال الانتخابات وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، منوهاً إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع بنود ونقاط اللائحة الطلابية، مشيراً إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، خاطب رؤساء الجامعات المختلفة بضرورة الجاهزية التامة لإجراء الانتخابات الطلابية، موضحة أن الأعلى للجامعات وافق العام الحالي على تقديم موعد الانتخابات للاتحادات لمدة أسبوعين، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب الترشح، وكذلك توضيح البرامج الانتخابية وضمان مشاركة أكبر قاعدة طلابية في الماراثون الانتخابي.