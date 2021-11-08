«زيكا» فيروس جديد ينتشر بالهند بسبب البعوض.. الحمى والصداع أبرز أعراضه

أعلنت السلطات في مدينتي دلهي وكانبور، رفع حالة الطوارئ القصوى بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس «زيكا»، وتتأهب حكومة المدينتين لمواجهة العدوى بيقظة وترقب شديدين وفقًا لما نشره موقع «thehealthsite».

«زيكا» يسبب خللا يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو

وأعلنت إدارة الصحة في مدينة كانبور الهندية، أن ما لا يقل عن 89 شخصا، بينهم 17 طفلا، ثبتت إصابتهم بفيروس زيكا في زيادة حالات الإصابة بالمدينة.

واكتشف فيروس زيكا، الذي ينقله البعوض، للمرة الأولى عام 1947، قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندما ولد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وهو خلل يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو.

تزايدت المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس زيكا في منطقة كانبور حيث تم الإبلاغ عن أول حالة مصابة بفيروس «زيكا» في كانبور في 23 أكتوبر، وتم أخذ العينات من عدة أشخاص للتأكد من انتشار الفيروس وتم تسليمها لمختبر جامعة الملك جورج الطبية لتحليلها.

ما هو فيروس زيكا وما أعراضه؟

ينتشر فيروس زيكا في الغالب عن طريق لدغات البعوض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن أن ينتقل الفيروس من شخص لآخر وفقا لهذه الحالات التي تم رصدها خاصة على الأطفال الرضع المولودين حيث سجلت نتائج الدراسات أن الفيروس يمكن أن يصيب الأطفال الرضع حديثي الولادة وخاصة «الرضع الذين يعانون من نقص مناعة لدى الأم إلى الجنين أثناء الحمل»، وينقل أيضا من خلال الاتصال الجنسي، أو نقل الدم ومشتقاته، أو زرع الأعضاء.

الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس «زيكا»

وفى هذا السياق، قال الدكتور نيبال سينج، كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكانا، في تصريحات لموقع «thehealthsite»: «ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلت عدة فرق لاحتواء التفشي»، موضحًا أن أعراض فيروس زيكا يمكن أن تتمثل في:

- حمى خفيفة

- الإرهاق الشديد

- وجع عضلي

- ألم في البطن

- طفح جلدي على الجلد

- صداع الرأس

- ألم في المفاصل