الصحة العالمية: 14 دولة بـ«شرق المتوسط» طعمت 40% من سكانها بلقاح كورونا

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق المتوسط، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري في 10 دول بإقليم المتوسط مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في وفاة أكثر من 300 ألف شخص في مختلف بلدان الإقليم منذ انتشارها حتى الآن.

ارتفاع الإصابات والوفيات بـ14 دولة داخل الإقليم

وأضاف «المنظري»، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي عن بعد لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات جائحة «كوفيد-19»، ودور المجتمعات في احتواء الجائحة في إقليم شرق المتوسط، أن هناك 14 دولة تتوافر بها اللقاحات بكميات مناسبة وتسير على تطعيم أكثر من 40% من إجمالي عدد سكانها، وهناك 8 دول إقليمية لقحت مواطنيها بنسبة 10% من إجمالي عدد السكان.

عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية سبب ارتفاع الإصابات

وتابع «المنظري»، أن سبب ارتفاع الإصابات والوفيات يرجع إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية، حيث أُجريت دراسة في إقليم الشرق المتوسط وتوصلت إلى أن 66% من الأشخاص يلتزمون بارتداء الكمامة بصورة دائمة ومنقطعة، و44% لا يلتزمون بارتداء الكمامة تماما، و78% من الأشخاص يلتزمون بغسيل أيديهم بالماء والصابون، و50% من الأشخاص يلتزمون بوجود تباعد اجتماعي لمسافة 1متر على الأقل أثناء التحدث مع الآخرين، وكل هذه النتائج تدعو للقلق لأن الفيروس ما زال موجودا.

وأوضح مدير المدير الإقليمي للمنظمة، أن هناك عدة دول تعاني من الصراعات السياسية، أو وجود صراعات طائفية تسبب عائقا في توزيع اللقاحات بجانب تدني عملية البينة التحتية في النظام الصحي، إضافة إلى وجود اللاجئين والنازحين والمقيمين في المخيمات التي تعطي المنظمة أولوية قصوى لتوفير كافة المسلتزمات الطبية والصحية لهم.