أنواع لقاح كورونا بمصر والفرق بينها.. «كلها آمنة وتختلف في الفاعلية»

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، توافر جميع أنواع لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب استقبال وزارة الصحة شحنة من لقاح «موديرنا»، وبهذه الشحنة تتوافر جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين.

أنواع لقاح كورونا في مصر والفرق بينها

وحددت وزارة الصحة والسكان أنواع لقاح كورونا في مصر والفرق بينها، من حيث الفاعلية والفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح، ومدى تشابه هذه اللقاحات في الأعراض المختلفة التي تظهر على الشخص عقب الحصول على جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

لقاح سينوفاك

أولى اللقاحات التي صنعتها مصر في مصانع «فاكسيرا» من أجل تطعيم المواطنين وتوفير ملايين الجرعات لتوزيعها في مراكز التطعيم المختلفة بالجمهورية، وتصل نسبة الفاعلية إلى 90%، وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في العديد من الدول.

لقاح جونسون آند جوسون

من أهم اللقاحات وخاصة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج بعد أن وضعت بعض الدول العربية والأجنبية شرط أساسي أن يكون المواطن الراغب في السفر إلى أراضيها تصل فاعلية لقاح جونسون آند جونسون إلى أكثر من 88%.

لقاح سبوتينك

فاعلية اللقاح، قللت من مخاطر دخول المستشفى بنسبة 81 في المائة، ومنع حدوث أضرار جسيمة بالرئة بنسبة 76 في المائة.

لقاح أسترازينكا

إنه فعال بنسبة تصل إلى 79% ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض، وخفضت الشركة المصنعة لقاح من نسبة فعالية لقاحها إلى 76%، وهو آمن ومن اللقاحات التي حصلت عليها وزارة الصحة والسكان خلال الأسابيع الماضية من أجل تنويع وتوفير اللقاحات المختلفة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بالأنواع المتاحة في مصر.

لقاح فايرز

تتراجع فاعلية لقاح فايزر بنسبة 88% بعد شهر على الجرعة الثانية، لكن حمايته تتراجع إلى 74% بعد خمسة إلى ستة أشهر، بحسب التحليلات الأخيرة للبيانات التي أجرتها الصحة.

لقاح موديرنا

وفعالية موديرنا وصلت إلى 94.1% في منع العدوى المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم دليل على الإصابة السابقة بـ«كوفيد 19»، وتنخفض ​​معدل الفعالية إلى 86.4% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.