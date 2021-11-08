«بوتيك الخير» مبادرة مجانية لكساء الأكثر احتياجاً في دسوق

مجموعة شباب بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، يعرفهم أبناء المدينة عن ظهر قلب، اشتهروا بعمل الخير حتى ذاع صيتهم في بيوت الأسر الأكثر احتياجاً، حملوا على عاتقهم مسؤولية مساعدة نحو 500 أسرة بشكل أسبوعي، من خلال مطعم «سواعد الخير»، وأقاموا الكثير من معارض الملابس مجاناً، تحت عنوان «بوتيك الخير»، لكساء الأسر مجاناً، وتوفير بدل وفساتين للعرائس.

«الله طيب لا يقبل إلا الطيبات، والتجاره مع الله ربح في الدنيا والآخرة، هدفنا خدمة الناس، وخاصةً الأكثر احتياجاً، حاسين بالناس، ودايما بنقول الناس للناس، وبنعمل اللي ربنا بيقدرنا عليه»، بهذه الكلمات عبر «محمود أبو الحسن»، مسؤول مبادرة «بوتيك الخير»، في مدينة دسوق، في تصريحاته لـ«الوطن» عن الهدف من المبادرة.

«بوتيك الخير» يهدف لكساء الأكثر احتياجا

لم يكتف الشباب بمبادرة «بوتيك الخير»، بل يعملون على إطعام نحو 500 أسرة أسبوعياً، من خلال مطعم «سواعد الطعام»، وأضاف «أبو الحسن» قائلاً: «بنعمل كل اللي نقدر عليه للناس، يعني بوتيك الخير جبنا فيه ملابس جديدة بأسعار بسيطة، علشان نوزع على الناس مجاناً، ونفرح العرايس، وفيه بدل وفساتين وكل حاجة، هدفنا نواجه الفقر والتشرد، ونعمل علي تقويه العلاقات بين الطبقات الغنية والفقيرة، ومكافحة التسول عن طريق مساعدة الناس».

«أبو الحسن»: حاسين بظروف الناس وعشمانين يطلعوا مجبورين الخاطر

وتهدف مبادرة «بوتيك الخير» إلى كساء الأسر الأكثر احتياجاً، حيث قال مسؤول المبادرة: «بنعمل كده علشان حاسين بظروف الناس الصعبة، في ناس عايشة على مرتباتها اللي مبتكفيش، وفكرنا كمان في عمل البوتيك، وجبنا ملابس شتوي أطفال وكبار، وفيه إقبال كبير، وعشمانين في ربنا وفينا وإنهم يطلعوا مجبورين الخاطر، خاصةً العرائس اللي مش قادرة توفر لوازم الفرح من فستان وجزمة وشنطة، لأنها بتكون مركزة على الأساسيات المهمة لبناء المنزل، من أجهزة ومفروشات وغيرها، فالحاجات دي بتستهلك كل أموالها، وبتكون مش قادرة أنها تروح تشتري أو تؤجر فستان».

«بوتيك الخير» يضم قطع ملابس وأحذية وشنط

شنط وأحذية وفساتين وبلوفرات وبدل، هي جانب من معروضات المعرض الخيري في دسوق، وفقاً لـ«أبو الحسن»، الذي تابع بقوله: «بيجيلنا ناس تسأل على شنط وجزم وفساتين، وفي ناس مش قادرة تشتري ملابس لأولادها، فبيجوا بياخدوا اللي فيه الخير من اهل الخير، ومبنمشيش حد من هنا غير وهو مبسوط برزقه، وبنقبل التبرعات من شركات ومصانع ومحلات وملابس وغيرها، عشان نفضل نبسط في الناس، ومنخليش حد محتاج لحد، وإننا نقدر نكفي طلبات كل الناس، عشان الناس تبقي كلها مبسوطة وفرحانة».