إصابة 90 شخصا بفيروس زيكا في الهند.. ومخاوف من تفشيه عالميا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس زيكا فى الهند، وأعلنت إدارة الصحة بمدينة كانبور الهندية، اليوم الاثنين، إصابة 90 شخصا، من بينهم 17 طفلا، بفيروس زيكا، ما تسبب في زيادة حالات الإصابة بالمدينة، وجرى رصد أول حالة إصابة بفيروس زيكا بالهند، في مدينة كانبور يوم 23 أكتوبر الماضي لضابط في سلاح الجو الهندي.

زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس زيكا في الهند

وأفاد كبير المسؤولين الطبيين، نيبال سينج، في ولاية أوتار براديش، وهى أكثر الولايات الهندية سكانا، بأنه ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا فى الهند والإدارة الصحية شكلت عدة فرق لمنع التفشي وفقا لما ذكرته شبكة قناة «روسيا اليوم».

كما جرى رصد أول حالة إصابة بفيروس زيكا بالهند، فى مدينة «كانبور» يوم 23 أكتوبر الماضي، و ذكرت تقارير السلطات الصحية بالهند، بأن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي في منطقة «كانبور» بولاية «أوتار براديش»، وبعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، أخذت عينات من دمه وأرسلت إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة «بوني» بجنوب الهند.

تفاصيل أول إصابة بفيروس زيكا فى الهند

وعن تفاصيل أول إصابة بفيروس زيكا فى الهند، قالت التقارير إن المريض كان يعاني من الحمى خلال عدة أيام ماضية، وبعد الكشف عن الحالة، ووضعها تحت العناية الطبية، جرى إرسال عينات دم لأكثر من 20 شخصا، كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها واتخذت الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بفيروس زيكا فى الهند زادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وفى سياق متصل، اكتشف فيروس «زيكا» الذي ينقله البعوض للمرة الأولى في عام 1947، وذلك قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، حيث ولد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وبأدمغة غير مكتملة النمو.

وصول الهند إلى مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وكانت قد أعلنت الهند إعطاء المليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد 6 أشهر من ارتفاع حصيلة الإصابات، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».