الثلوج والأمطار الغزيرة تقتل 15 شخصا في الهند

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا من فريقين مختلفين لرحالة النزهات، مصرعهم، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند، وقال مسؤول في مركز عمليات الطوارئ في هيماشال براديش، إنه حسب المعلومات التي وردت، الخميس الماضي، عن السياح المفقودين، تم العثور على جثتين من جانب هيماشال براديش، و5 جثث، ومصابين اثنين من جانب أوتاراخاند، ولا يزال شخصان من المجموعة في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أوتارانتشال، أنهم عثروا على 5 جثث لمتنزهين من مجموعة أخرى فُقدت في مناطق الممرات العليا، فيما حددت هويات المتوفين على أنهم مواطنون هنود.

فقدان فريقين من رحالة النزهات بينهم حمالون ومرشدون في 18 أكتوبر الجاري

وكان فريقان من رحالة النزهات، من بينهم حمالون ومرشدون، فُقدوا في 18 أكتوبر الجاري على ارتفاع حوالي 5182 مترا بعد تعرضهم لتساقط ثلوج كثيف وطقس عاصف في «ممر لامكاجا» أحد أكثر الممرات خطورة التي تربط منطقة كينور في هيماشال براديش مع هارسيل في أوتارانتشال.

من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مدير شرطة أوتارانتشال، آشوك كومار، إن الفريقين يضمان 11 عضوا، وتم حتى الآن انتشال 12 جثة، فيما أشار مسؤولون هنود، أمس السبت، إلى عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.

وفي سياق آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار طيني أصاب خيمتهم في أوانتيبورا بمنطقة بولواما، وقال مسؤولون هنود، أمس السبت، إن أجزاء من جامو وكشمير، شهدت تساقطًا معتدلاً للثلوج واجتاحت الأمطار الغزيرة السهول، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.