معلومات عن فيلم «سوريفانشي» الهندي.. البرومو حقق 100 مليون مشاهدة

تم إطلاق فيلم «سوريفانشي»، يوم 5 نوفمبر الماضي بدور العرض في الهند، ومصر أيضا، بجانب عرضه في أكثر من 66 دولة حول العالم. وحقق الفيلم نجاحا مذهلا في أول أيام عرضه، وتخطى المقطع الترويجي للفيلم 100 مليون مشاهدة حتى الآن.

وبعد انتظار دام 19 شهرا لطرح الفيلم «Sooryavanshi» في دور عرض السينما العالمية، تم طرحه أمس، ليحقق أصداء مذهلة.

وقام ناقد هندي، بنشر مقال عن «ريفيو الفيلم»، قائلا: «أعاد الفيلم الصافرات والهتافات إلى قاعات السينما بعد وقت طويل.

وتابع: «فيلم «Sooryavanshi»، ليس فيلمًا ثلاثي الأبطال لأن الملصقات للعرض تتضمن 3 نجوم من أكبر نجوم الهند، أكشاي ورانفير وأجاي، لكن أحداث الفيلم قد تجعلك تؤمن بأن كل من بالفيلم بطل، إنه فيلم أكشاي كومار بأسلوب خاص مع ظهور خاص من Ajay Devgn، الذي يلعب دور Singham، وRanveer Singh، الذي يلعب دور Simmba».

وتابع في آخر 30 دقيقة، لا يمكنك الالتفات للحظة واحدة، حيث إن هذه الـ30 دقيقة هي أهم ما يميز الفيلم بحركاته المذهلة، وتفجير السيارات، وبعض تصميمات الرقص القتالية اليدوية المذهلة التي تم نقلها إلى مستوى جديد، وثلاثي أبطال الحركة في أفضل حالاتهم، حسب ما صرح به الناقد الهندي لموقع «هندوستاني تايمز» الرسمي الهندي، وأنهى حديثه، قائلا: «فيلم ناجح بدرجة امتياز لبطل بحجم أكشاي كومار، مع مخرج بحجم روهيت شيتي».

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مكافحة الإرهاب بالهند، وأحداث التخريب التي شهدتها مدينة مومباي في عام 1993، والمجازر التي شاهدتها المدينة من قبل الإرهابين والمتطرفين.

معلومات عن الفيلم:

- أول تعاون مع أكشاي كومار والمخرج روهيت شيتي، ودائما كانا يمازحان بعمل يجمعهما معا، حتى تحقق بفيلم «سوريفانشي».

- ومن أبرز نجوم بوليوود الذي قام روهيت شيتي بالعمل معهم، وحققا نجاحا كبيرا، هما «شاروخان، رانفير سينج، أجاي ديفجن».

- الأكشن الذي قام به أكشاي كومار بالفيلم، أشاد الجميع أنها رشاقة تفوق كل أفلامه السابقة، وإن تم تدريبه بشكل محترف للغاية.

- كان من المقترح أن ينضم كارتيك أريان إلى الفيلم.

- أكشاي كومار، كسر قواعد أسرته، حيث إنه قام بمشاهد خطرة بشخصه، وأن هناك اتفاق بينه وبين زوجته توينكل كانا، وابنه أراف، «لا يسمح بالقيام بالأعمال المثيرة المحفوفة بالمخاطر»، ولكنه قام بكل المشاهد الصعبة بنفسه.

- بالرغم من تألق كاترينا كيف، بالأعوام الأخيرة وقيامها بمشاهد الأكشن، مع سلمان خان في سلسلة «تايجر»، لكن دورها مهمش للغاية داخل الفيلم، وقال بعض النقاد ان دور سارة علي خان في سيمبا، كان أكبر من دورها في الفيلم.

- كيمياء فريدة من نوعها، بين الثلاث أبطال «أكشاي كومار، رانفير سينج، أجاي ديفجن»، وتناسق تام بالمشاهد الحركية، والتفجيرات.

- تم إصدار الفيلم في عيد ديوالي، وأطلق عليه النقاد مفاجأة العيد.

- فيلم أكشاي كومار الأعلى في الإيرادات في مومباي، حتى الآن وحقق 26 كرور، باليوم الأول، والكرور ما يعادل 10 مليون مصري، وميزانية الفيلم كاملة «165 كرور».