تعرف على إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض.. «ماكو» في الصدارة

حقق فيلم «ماكو»، أمس الأربعاء، نحو 539 ألف جنيه جنيه، متصدرًا بذلك شباك الإيرادات، ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

فيلم الإنس والنمس» في المركز الثاني

وحقق فيلم «الإنس والنمس»، إيرادات وصلت إلى 336 ألف جنيه، واحتل الفيلم المرتبة الثانية، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وجاء في المركز الثالث فيلم «موسي»، والذي حقق نحو 189 ألف جنيه، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «200 جنيه» في المركز الرابع

وجاء في المركز الرابع فيلم «200 جنيه»، الذي حقق إيرادات بلغت 163 ألف جنيه، وهذا العمل يشارك في بطولته إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم العارف

واحتل فيلم «العارف» المركز الخامس بإيرادات بلغت 162 ألف جنيه، بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد علاء الديب، وفي المرتبة السادسة فيلم «30 مارس» والذي لم تتعد إيراداته 120 ألف جنيه فقط، في أول أيام عرضه.

بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» إيرادات بلغت 58 ألف جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي، وفيلم «مش أنا»، حقق 28 ألف جنيه، ​وهو من بطولة تامر حسني وحلا شيحا وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين.