تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ21 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 21 نوفمبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي.

إحالة 269 متهمًا

كما تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

سفاح الجمالية

وفى سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 يناير 2022؛ لحضور طبيب الاستقبال بمستشفى الحسين.

اتهامات

أما عن الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين، فكانت تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر، لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

قتل عمد

كما وجهت لهم تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه الذي يدعى «سكر»، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

بداية الواقعة كانت بنشوب مشادات متكررة بين الطرفين؛ ليتطوّر الأمر إلى نشوب شجار بينهما ارتكب على إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، حيث توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض؛ ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.