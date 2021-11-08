رئيس التحرير

محمود مسلم

زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

كتب:

محمد مجدي
04:32 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات.

 

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة تستضيف مؤتمر دول «المتوسط» لمناظير جراحات «المسالك»

القوات المسلحة تحتفل بتخريج 3 دورات للوافدين من 18 دولة أفريقية

السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد

السيسي يعين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة