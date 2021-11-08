مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء في جنوب السودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية، محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية جنوب السودان، للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخرا دولة جنوب السودان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات.

تأتي هذه المساعدات، تأكيدا لدور مصر المحوري في محيطها القاري، ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كل الأزمات التي تواجه شعوب القارة.