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مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء في جنوب السودان

كتب:

محمد مجدي
04:55 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أقلعت طائرة نقل عسكرية، محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية جنوب السودان، للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخرا دولة جنوب السودان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات.

تأتي هذه المساعدات، تأكيدا لدور مصر المحوري في محيطها القاري، ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كل الأزمات التي تواجه شعوب القارة.

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