مناشدة عاجلة من «الدول المصدرة للغاز» لمواجهة الاحتباس الحراري

سلط تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز التي تشترك مصر في عضويته، الضوء على أوراق الاعتماد الصديقة للبيئة لأنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة المتمثلة في الغاز الطبيعي، في النسخة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول المزايا البيئية للغاز الطبيعي الذي يقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في 10 نوفمبر.

منتدى الدول المصدرة للغاز يرحب بمؤتمر COP 26

وقال تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز، إن المنتدى يرحب بشكل كبير بمؤتمر COP26 باعتباره اختبارًا مهمًا لتنفيذ اتفاق باريس لعام 2015، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، وذلك من خلال الامتناع عن استخدام أنواع الوقود التي تسبب مشكلات بيئية.

وأضافت المنظمة أن المنتدى العالمي للطاقة المتجددة يدرك تمامًا أهمية التعامل مع تغير المناخ، ويدعم بقوة جميع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تراكمها في الغلاف الجوي.

وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الحوافز العلمية والبحثية للغاز الطبيعي للمساهمة في التقليل الفوري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال استبدال المزيد من الوقود الذي يحتوي على انبعاثات كربونية أكثر مثل الفحم وغيرها بالغاز الطبيعي، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة من أجل دمجها في الشبكات ضمن إطار العمل.

مصر ضمن 5 دول مصدرة للغاز في إفريقيا

ويهدف منتدى الدول المصدر للغاز للعمل على المعرفة والحلول البيئية، بهدف مشاركة أفضل الممارسات واكتساب المعرفة وتقديم الحلول لمواجهة التحديات البيئية في الحاضر والمستقبل.

ويشدد المنتدى على حماية مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين، من بين الأعضاء، وتعد مصر من ضمن الدول الأعضاء خاصة وأنها من ضمن الـ 5 دول المصدرة للغاز الطبيعي في إفريقيا.