وزير البترول: نعمل على إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي إلى لبنان

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة مجددًا بعد زيارته الأولى أوائل الشهر الحالي، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا.

وأوضح الملا، أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالًا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان الشقيقة.

وزير البترول: نحرص على مساندة لبنان

وأشار وزير البترول، إلى أن هذا يأتي في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة في لبنان الحالية من خلال توفير أمدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها.

وأوضح وزير البترول، أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

وزير الطاقة اللبناني: اهتمام مشترك لإنهاء إجراءات توصيل الغاز

ومن جانبه أكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للبنان، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي للبنان من مصر.

حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي، ومستشار وزير الطاقة اللبناني، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونائبه للعمليات المهندس يس احمد، وإسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.