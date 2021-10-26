«البترول»: توجيهات رئاسية بسرعة توصيل الغاز الطبيعي المصري للبنان

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزارة البترول، بسرعة توصيل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين دعما للدولة الشقيقة، موضحًا أنه كان هناك اجتماع رباعي بين وزراء البترول في دول مصر والأردن وسوريا ولبنان، أوائل الشهر الماضي، لبحث دعم لبنان، ومحاولة حل مشكلة الطاقة هناك.

الاتفاق على دعم الأردن بالغاز لوصوله إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

وأضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه جرى الاتفاق على دعم الأردن بالغاز المصري، لوصوله إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، إذ أن وزير الطاقة اللبناني، التقى بالقاهرة نظيره الدكتور طارق الملا، وجرى الاتفاق على وصول الغاز المصري إلى لبنان، فخط الغاز الذي سيجري توصيله من الأردن إلى سوريا، يجري تقييم أعماله حاليًا.

تقييم أعمال خط الغاز الذي سيجري توصيله من سوريا إلى لبنان

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أنه سيجري أيضًا تقييم أعمال خط الغاز الذي سيجري توصيله من سوريا إلى لبنان، نظرًا لما تمر به سوريا حاليا، مؤكدًا أنه فيما يخص النواحي الفنية، يجري بحث إمكانية ضخ الغاز إلى لبنان، لافتًا إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة استعداد شبكة الغاز السورية، لضخ الغاز المصري عبرها إلى لبنان، وسيكون هناك اتفاقيات فيما يتعلق بالأسعار والشروط التجارية، بعد موافقة الولايات المتحدة على وصول الغاز المصري إلى لبنان.

مصر كانت تصدر الغاز إلى لبنان قبل ذلك

وأكد المهندس حمدي عبد العزيز، أن هناك تأكيدات من طارق الملا، وزير البترول، بالتعليمات الرئاسية بتقديم الدعم للبنان في هذا الملف، لسرعة توليد الطاقة لديهم، ومصر كانت تصدر الغاز إلى لبنان قبل ذلك، وأكدت دعمها للجانب اللبناني في قطاعات الطاقة، ويجري اتخاذ إجراءات وإبرام اتفاقيات لتحديد الأسعار والكميات والشروط التجارية، فيما يخص نقل الغاز المصري إلى لبنان، وهناك أطراف أخرى تتداخل في هذا الملف.

خط الغاز الواصل للأردن لا يعاني من أي مشكلة

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن الولايات المتحدة وافقت على أن يذهب الغاز الصري إلى لبنان، بتمويل من البنك الدولي، «خط الغاز الواصل للأردن لا يعاني من أي مشكلة، لكن الخط من الأردن إلى سوريا، يجري تقييمه حاليا، وأيضًا يتم تقييم الخط الواصل من سوريا إلى لبنان»، كما أن مصر مستمرة في دعم الجانب اللبناني لتمكينه من مواجهة الأزمات التي يواجهها في الوقت الراهن.