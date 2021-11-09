مهن كبار بوليوود قبل الشهرة.. بطل «سوريفانشي» جرسون وراجنيكانث «سواق»

عدة مشاهير في بوليوود يملكون قصص كفاح، ومثابرة، قبل تحقيق النجومية والشهرة والالتحاق بـ عالم بوليوود، وهناك نجوم كبار بدايتهم كانت بوظائف بسيطة للغاية، وكان أبرزهم أكشاي كومار بطل فيلم «سوريفانشي» الذي عمل نادلا وطباخا في بداية حياته.

وفيما يلي مهن نخبة من كبار بوليوود قبل الشهرة، وأبرزهم سيدرهات مالهوترا، وراجينكاث، نواز الدين صديقي، رانفير سينج، والجميلة جاكلين فرنانديز.

أكشاي كومار «طباخ وجرسون»

يعد أكشاي كومار، من أكثر النجوم كفاحا في حياتهم العملية، فقبل أن يصبح وحش بوليوود، عمل بوظائف ومهن بسيطة من أجل كسب لقمة العيش، فقد صرح أثناء لقائه في برنامج «كاران ويز كوفي»، مع الإعلامي كاران جوهر، بأنه امتهن العديد من الوظائف قبل الالتحاق في بوليوود، وكان أبرزها «نادل وطباخ»، بجانب أنه كان يعمل وكيلا بمكتب سفريات، وبائع بالمحال وأيضا تاجر مجوهرات هندية، ومن ثم اتجه إلى معلم فنون قتالية، ومن ثم إلى عالم بوليوود.

يتم عرض فيلم «سوريفانشي» لـ أكشاي كومار في دور السينما المصرية الآن.

نواز الدين صديقي «حارس عقار»

نواز الدين صديقي، الذي ذاع صيته في عالم بوليوود، وأصبح من أهم نجوم الهند، وخاصة بعد مشاركته مع سلمان خان في فيلم «Kick» وفيلم «باجرنجي»، هذا الممثل لديه مؤهلات تعليمية رائعة للغاية، فقد حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء وعمل كيميائيًا في شركة بتروكيماويات لفترة من الوقت.

عمل «نواز الدين» حارسا في عقار لمدة عامين، من أجل الالتحاق بدراسة السينما والدراما في المدرسة الوطنية للدراما، تعادل معهد السينما في مصر، وذلك وفقا لتقرير GQ India.

راجنيكانث الأعلى أجرا في بوليوود «نجار وسواق ميكروباص»

يتعجب البعض حينما يعلم أن راجنيكانث، الأعلى أجرا في بوليوود، بدأ من الصفر، فقد امتهن النجارة في بداية حياته وكان نجارا، وقائد حافلة «ميكروباص»، بل وعمل حدادا أيضا، ومن ثم شق طريقه إلى النجومية، واستطاع أن يحقق ما هو عليه اليوم، وفقا لتقرير GQ India.

سيدهارت مالهوترا «مساعد مخرج»

بدأ سيدهارت عمله بالوسط الفني كمساعد إخراج وكان عمره لا يتجاوز الـ 18 عاما، وقد حالفه الحظ، حينما شارك كمساعد مخرج في الفيلم الشهير «ماي نيم إز خان» عام 2010، مع كاران جوهر، للنجم العالمي شاروخان، واستطاع أثناء قيامه بعمله أن يتقن التمثيل، ما دفع كاران جوهر لتقديمه كبطل عام 2012، في فيلم «ذا استويندت يير»، وفقا لتقرير GQ India.

رانفير سينج من موديل إعلانات لـ علاء الدين خليجي

اصبح اسم رانفير سينج، من أشهر النجوم في بوليوود، وقدم عدة أدوار هامة، استطاع إثبات موهبته بشكل كبير وكان أبرزها «علاء الدين خليجي في بادمافاتي، الدور الذي يحسده الجميع عليه، بجانب دوره في باجيرو ماستاني، وعدة أفلام ناجحة منقطعة النظير»، وبداياته كانت موديل في الإعلانات، ومن ثم كاتب سيناريو لإعلانات في وكالة إعلانية، ومن ثم اتجه إلى عالم بوليوود، واستطاع تحقيق شهرة واسعة، وقد صرح بذلك أثناء لقائه في برنامج «دانس ديفاني» كان ضيفا بالحلقة.

يذكر أن رانفير سيج، من أبطال فيلم «سوريفانشي»، الذي يتم عرضه بدور السينما المصرية الآن في مصر، ومتزوج من النجمة الشهيرة ديبيكا بادكون.

سوناكشي سينها

يجهل العديد أن سوناكشي سينها، ابنة النجم الهندي الشهير شاترجهان سينها، كانت بدايتها في عالم الأزياء مصممة أزياء، لأنها كانت تحب الملابس كثيرا والإطلالات الجذابة، بينما كان وزنها يفوق الـ 120 كيلو جراما، فكانت لا تستطيع التألق بما تحب، لكن كانت تصمم الأزياء لتحقيق شغفها.

وحينما قام سلمان خان بإحدى زياراته لهما بالمنزل، وجد بداخلها فنانة تمتلك العديد من المواهب، وملامح معبرة، فـ طلب منها فقد وزنها، بل وساعدها، حتى أصبحت من جميلات بوليوود الآن، وقد صرحت بذلك في برنامج سلمان خان، وقدمت الشكر والامتنان له، حيث إنه قدمها كبطلة بجانبه في فيلم «Dabangg» في عام 2010.

جاكلين فرنانديز مراسلة صحفية

نشأت جاكلين فرنانديز، في سيريلانكا، وبعد تخرجها في الجامعة، عملت مراسلة تليفزيونية في سيرلانكا، وبعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2006، عن سيرلانكا، التفت حولها الأنظار، حتى تم التحاقها بعالم بوليوود، وشاركت بفيلم «هاوس فول» مع أكشاي كومار، وكانت تعاني من إتقان اللغة الهندية بالبداية، لذا كان يتم دبلجة صوتها بالأفلام.