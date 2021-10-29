أسرار ثنائيات السينما الهندية.. أشهرهم كاجول وشاروخان

الكيمياء الفنية لا يمتلكها الكثيرون، وهناك ثنائيات بالفن في السينما الهندية واستطاعا تحقيق النجاح سويا، وأحبهمها الجمهور معا، وإطلالتهما سويا تسبب المتعة للمشاهدين والسعادة لمحبيهم، وكانت أشهر هذه الثنائيات في الهند «أميتاب باتشان وريكها، وشاروخان وكاجول وريتك روشان وبريانكا شوبرا، ورانبير كابور وديبيكا بادكون، وسلمان خان وكاترينا كيف، وفارون دهاوان وشرادها كابور، وبارنيتي شوبرا وأرجون كابور».

هناك العديد من الثنائيات التي ارتبط اسمهما ببعضهما البعض، ومنهم انتهت علاقتهم بالزواج، وآخرون بالانفصال تماما، ومنهم من وصل الحب بينهم إلى خراب البيوت، إليكم أشهر الثنائيات في عالم بوليوود.

أميتاب باتشان وريكها

يعد النجم الأسطوري أميتاب باتشان، والنجمة الهندية الشهيرة ريكها، من أشهر الثنائيات في بوليوود في السبعينات، ولكن بعد العمل مع بعضهما البعض في فيلم «سلسلة» عام 1981، لم يتشاركا أي عمل سويا مرة أخرى، خاصة بعد انتشار الأقاويل حول وجود قصة حب تجمعهما معا، وقد ذكرت ريكها في أحد اللقاءات الصحفية في عام 2004، بحوارها مع جريدة «انديان اكسبريس»، ان أميتاب باتشان حب عمرها، ولا تخجل من قول ذلك، لكنه لديه زوجة وأطفال، لذا كان يجب أن تتوقف المشاعر بينهما، حفاظا على منزله.

شاروخان وكاجول

هناك حالة خاصة تجمع الثنائي شاروخان ملك بوليوود والنجمة الشهيرة كاجول، ولظهورهما معا على شاشة بوليووود متعة خاصة لمحبيهما لما يوجد بينهما من كيمياء مميزة ومتنوعة، منذ مشاركتهما الأولى معا في الفيلم الشهير «كوتش كوتش هوت هي»، وتوقع جمهورهما زواجهما، لكن بالفعل شاروخان كان متزوجا من جوري خان، ولكن نشبت بينهما صداقة قوية استمرت لأعوام، وعاد الثنائي بعد غيابهما لأعوام طويلة عن ظهورهما معا على الشاشة عام 2015 وشاركا معا فيلم «ديوالي»، الذي حقق نجاحا مبهرا.

خذلان كاجول لـ شاروخان

تُعد صداقة شاروخان وكاجل من أقوى صداقات عالم بوليوود، التي استمرت لأعوام عديدة، فضلا عن مشاركتهما الفنية معا إلا أن علاقتهما على مستوى الشخصي قوية للغاية، لكن صمت كاجول عن دعم صديق عمرها شاروخان في أزمة نجله أريان خان مع المخدرات، منذ إلقاء القبض عليه حتى الآن، وصفه الكثير بالخذلان لصديق عمرها، خاصة أنها بنفس الأسبوع كانت تشارك جمهورها باحتفالاتها بأحد الأعياد الهندوسية، متجاهلة تماما التعليق عن أزمة ابن شاروخان، أو حتى دعمه، لكن سلمان خان وسونيل شيتي ونخبة كبيرة من نجوم بوليوود دعموا ملك السينما الهندية في أزمته.

سلمان خان وكاترينا كيف

كان أول فيلم لـ سلمان خان وكاترينا كيف معا هو «Maine Pyaar Kyun Kiya»، عام 2005، ويعلم الجميع عن قصة حب سلمان خان، الذي لم يتمكن من نسيانها لوقت طويل، ولكن عندما قابل كاترينا كيف، نشبت بينها قصة حب، وانتهت بسبب شعورها أنه يريد أن يجعلها نسخة من إيشواريا، بطلة قصة حبه الأولى، لكن حققا الثنائي النجاحات في عالم بوليوود من مشاركتهما معا.

كما أن سلمان خان وجَّه كاترينا كيف إلى نحو مختلف عما قدمته مع النجوم الاخرون، واستطاعا أن يحققا أنجح أفلام الأكشن سويا، وأدى ذلك لتصنيف كيف نجمة أكشن من الطراز الأول، وقدما معا «إيك ذا تايجر، وتايجر زندهي»، والعديد من الأفلام معا المتنوعة ما بين الرومانسية والإثارة والأكشن.