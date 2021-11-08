وزير الخارجية: شراكتنا مع واشنطن حجر زاوية لاستقرار المنطقة عشرات السنين

أعرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سعادته بتواجده في واشنطن، التي كان يعيش فيها بسرور، وخدم فيها كسفير لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن سروره الكبير بلقائه مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، والحديث في مجال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، «أريد أن أشكرك جدًا على استقبالك الحافل والنقاشات البناءة التي تقاسمناها سواء في الاتصالات الهاتفية أو في لقائتنا وجه لوجه».

توجيهات للحكومة المصرية بتحسين العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي، وعرضته شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه يتطلع لاستمرار هذه العلاقة الإنسانية والمهنية مع نظيره الأمريكي، مؤكدًا أن هناك توجيهات للحكومة المصرية، بتحسين العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك لاعتقادنا بأن العلاقات المشتركة أو الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر مهمة للغاية، من أجل المحافظة على السلام والازدهار، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين، تُعد حجر زاوية لاستقرار المنقطة لعشرات السنين.

مصر تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة لتحسين الأوضاع في المنطقة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، يشتركان في العديد من الرؤى المشتركة حول الأوضاع الإقليمية والدولية، ومن مصلحة البلدين أن تتحسن هذه العلاقات، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تحسين أوضاعها، وتمكين استقرارها، وتحويلها لقوة إقليمية، ولها دور كبير في استقرار المنطقة.