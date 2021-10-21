بث مباشر.. فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة سامح شكري كتب: نرمين عفيفي 12:36 م | الخميس 21 أكتوبر 2021 مؤتمر دعم استقرار ليبيا انطلقت الآن فاعليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والمنعقد في طرابلس. اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بمسار استقرار ليبيا تحت إشراف أممي سامح شكري يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا برلماني: مصر تريد استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها الخميس.. مؤتمر وزاري دولي حول استقرار ليبيا استقرار ليبيا ليبيا طرابلس شكري