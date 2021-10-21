رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة سامح شكري

كتب:

نرمين عفيفي
12:36 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
مؤتمر دعم استقرار ليبيا

مؤتمر دعم استقرار ليبيا

انطلقت الآن فاعليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والمنعقد في طرابلس.

اقرأ المزيد:

الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بمسار استقرار ليبيا تحت إشراف أممي

سامح شكري يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

برلماني: مصر تريد استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها

الخميس.. مؤتمر وزاري دولي حول استقرار ليبيا