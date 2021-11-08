تشييع جثمان الشاب ضحية «الدومينو» على مقهى بنها (فيديو وصور)

شيع أهالي «عزبة الباشا» وقرية «سندنهور»، بدائرة مركز بنها، في محافظة القليوبية، قبل قليل، جثمان الشاب «إبراهيم خالد»، الذي لقي مصرعه خلال مشاجرة على أحد المقاهي بقرية «فرسيس»، أثناء لعب «الدومينو»، حيث جرت مراسم الجنازة وسط حالة من الانهيار والحزن الشديد، سادت بين أسرة المجني عليه والمشيعين، عقب قرار نيابة مركز بنها بالتصريح بدفن الجثمان، عقب انتهاء مناظرة الطبيب الشرعي للجثة، وإعداد التقرير المبدئي، الذي أكد أن سبب الوفاة طعنة نافذة في الصدر، بأداة حادة «مطواة».

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً، استعرضت فيه تفاصيل الحادث، من موقع الجريمة أمام المقهي بقرية «فرسيس»، مركز بنها، وتناولت فيه أسباب قتل المتهم للمجني عليه، وإجراءات المعاينة التصويرية للنيابة حول الحادث، وتشييع جثمان المجني عليه في مقابر أسرته بقرية «سندنهور»، بمركز بنها.

لمشاهدة جنازة القتيل :

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لمشاهدة تفاصيل الواقعة :

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جيران المجني عليه: هادئ الطباع وكان يستعد للزواج

وقال عدد من جيران المجني عليه «إبراهيم خالد»، من «عزبة الباشا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان هادئ الطباع، أنهى تعليمه حيث حصل على شهادة الدبلوم، ثم أنهى خدمته العسكرية، والتحق بالعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ثم تقدم لخطبة إحدى الفتيات، وبالفعل تمت الخطوبة وقدم الشبكة لعروسته، لكن لم يمهله القدر ليتم فرحته، حيث لقي مصرعه على يد «عاطل»، أثناء مشاجرة على أحد المقاهي بالقرية.

النيابة تجري المعاينة التصويرية لمكان الحادث وتكلف المباحث بالتحريات

في السياق ذاته، انتقل فريق من نيابة مركز بنها إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتعرف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث استمعت النيابة إلى عدد من الشهود، الذين رووا تفاصيل جديدة حول الحادث، وأن المشاجرة في الأصل كانت بين المجني عليه وأحد العاملين بالمقهى، بسبب طلبه مشروبا من العامل، الذي تشاجر معه، واستدعى المتهم وتدخل للتشاجر مع المجني عليه، وسدد إليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام «مطواة»، أودت بحياته على الفور، حيث كلفت النيابة مباحث القليوبية بجمع التحريات حول الواقعة.

تفاصيل واقعة قتيل «عشرة دومينو» على مقهي ببنها

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، في وقت سابق، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، بوصول «إبراهيم خ. ف.»، 23 سنة، مصاباً بجرح طعني أسفل الصدر، نتج عنه وفاته في الحال.

وتبين أن الشاب لقي مصرعه على يد آخر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، أثناء الجلوس على المقهى ولعب «الدومينو»، في قرية «فرسيس»، دائرة المركز، جرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتشكل فريق بحث، قاده العميد محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية «الباشا»، و«شهاب ع. أ.»، 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب «الدومينو»، بأحد مقاهى قرية «فرسيس»، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بـ«مطواة».

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أن المجني عليه والمتهم كانا يلعبان «الدومينو» بالمقهى، وفجأة طعن المتهم المجني عليه فى الصدر، ما أودى بحياته في الحال.