مسلم: قضية الوعي أهم تحديات ملف الثقافة.. والرئيس يهتم ببناء الإنسان

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انصب اهتمامه في ولايته الثانية، ببناء البشر وتنمية الإنسان المصري، ثقافيا واجتماعيا.

اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

وشدد محمود مسلم في كلمته خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على أهمية الثقافة، وقضية الوعي في القلب منها، والتي تعد من أبرز الملفات ومن أهم القضايا، والتي تهدد كثيرا من المشروعات، مشيدا بدور وزيرة الثقافة في الوزارة، فضلا عن كونها كفنانة، مشيرا إلى جهودها في فيلم «القرار» إذ كان لها بصمة كبيرة في خروجه للنور، مؤكدا أنه عمل فني كبير.

وزيرة الثقافة تستعرض خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة المكتب محمد سعيد وسها سعيد الوكيلين، ومحمود القط أمين سر اللجنة، بمشاركة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورؤساء القطاعات بالوزارة، لمناقشة خطة الوزارة في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور محمود مسلم في بداية الاجتماع، بوزيرة الثقافة ومسؤولي القطاعات بالوزارة، مؤكدا في كلمته أن قضية الثقافة هي الأهم، مشيرا إلى أنها كانت عنصرا أساسيا وحاضرة دائما في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على أهمية بناء الإنسان.

استراتيجية مصر 2030

واستعرضت وزيرة الثقافة أمام اللجنة خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن 7 محاور وفق «استراتيجية مصر 2030»، وهي: تطوير المؤسسات الثقافية، تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وتحقيق العدالة الثقافية، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

تحديات جديدة بالعمل الثقافي

وقالت الوزيرة بدورها إن «هناك تحديات جديدة تَفرض مشروعات مُتعددة ومتكاملة بين كل أطراف العمل الثقافي، حيث تعتمد رُؤيَتَنا على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة: مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مِصر الناعمة إقليميا وعالميا».

ولفتت «عبد الدايم» إلى أن ثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين والفنانين، أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقية للعمل الثقافي والإبداعي، التي تعتمد عليها وزارة الثقافة، لتحقق الغايات الكبرى في التنمية الثقافية المستدامة، حيث إن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، من خلال المثقفين والمبدعين والفنانين.

الثقافة في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة حول التنمية الثقافية، من أجل تحقيق غَايتها، بالتعاون والتنسيق الكامل بين 13 قطاعا وهيئة بالوزارة، وبالشراكة مع وزارات وهيئات حكومية وأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وتنطلق هذه الرؤية من محور الثقافة في التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، ومن واقع برنامج الحكومة خلال الفترة 2018-2022، واستنادا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي اهتماما كبيرا للثقافة والفنون، كمُكَون رئيسي في بناء الإنسان المِصري، لتصبح الثقافة من أهم أولويات الحكومة.