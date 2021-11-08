شكري: التنسيق بين مصر وأمريكا في قطاع غزة أدى لاستقرار المنطقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يُثمن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف، الذي ينهش في جسد الأمم، ويجب توثيق العلاقات بين البلدين، للتغلب على كافة التحديات، مستشهدًا على هذا الأمر بما حدث في قطاع غزة، إذ إنه بالتعاون الأمني والتنسيق الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، أمكن تعزيز استقرار المنطقة.

التدريبات العسكرية بين البلدين عززت من التعاون العسكري

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر السابق، فضلًا عن الاجتماعات بين قادتنا العسكريين؛ عززت من التعاون العسكري بين بلداننا، بالإضافة إلى التعاون في المسائل الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الأمن والاستقرار.

لدينا تحديات في مصر كبيرة مثل البحث العلمي

وأشار وزير الخارجية إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية متواجدة في الجانب العلمي والاتصالي والثقافي، وهي مجالات تعزز من أواطر الصداقة بين البلدين، لذلك ندعم تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، من أجل بلداننا، بما فيها التجارة والبحث العلمي والبحث الأكاديمي، «نحن في بلدنا لدينا تحديات كبيرة خاصة في مجالات متطورة مثل البحث العلمي على سبيل المثال».