إيناس عبد الدايم: إطلاق برنامج العدالة الثقافية لتوزيع الخدمات في مصر

استعرضت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قضية العدالة الثقافية والبرنامج الذي أطلقته الوزارة لهذا الغرض الذي يهدف تحقيق عدالة توزيع الخدمات الثقافية على ربوع الوطن دون تمييز عِرقي أو نَوعي أو إِيثار لإقليم بِذاتِه عن غيره.

39 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة نظمت 39 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع، استفاد منهم بشكل مباشر نحو مليون ونصف مواطن بإجمالي تكلفة مليار جنيه وضمت تلك الأنشطة الثقافية تنفيذ أكثر من 12 ألف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية «محافظات: أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد».

وتابعت «عبد الدايم»: «تتمثل الخدمات الثقافية في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، جلسات شعر وأدب، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها 435 ألف مواطن».

عرض 1588 نشاطا ثقافيا من خلال خدمة الأون لاين

وواصلت: «جرى عرض 1588 نشاطا ثقافيا من خلال خدمة الأون لاين استفاد منها أكثر من 1.8 مليون مواطن».

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة باجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة مكتب اللجنة محمد سعيد وسها سعيد وكيلي اللجنة ومحمود القط أمين سر اللجنة بمشاركة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورؤساء القطاعات بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة في إطار إستراتيجة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الوزيرة أن القوافل الثقافية التي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق البعيدة وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهِم، لتعزيز المسئولية المُجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع.

وأفادت الوزيرة بأنه جرى تنفيذ عدد 1698 قافلة ثقافية للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا استفاد منها بشكل مباشر أكثر من مليون مواطن، كما يضم البرنامج مشروع عاصمة الثقافة المصرية، حيث يهدف المشروع إلى نشر الوعي الثقافي والفني وتنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظات في مختلف المجالات، ودعم الحرف التراثية واكتشاف الموهوبين؛ لترسيخ مبدأ العدالة الثقافية بهدف تعزيز التواجد الثقافي في كافة المحافظات ورفع مستوى الوعي بالعديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بِالانتماء من خلال الأنشطة الفكرية واللقاءات التفاعلية.

وتابعت: «وذلك من خلال المحافظة المستضيفة لفعاليات مؤتمر أُدباء مصر، حيث تم البدء بمحافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية، وجرى تنفيذ 136 فعالية ثقافية وفنية منذ يناير إلى أكتوبر 2019 بالمحافظة استفاد منها بشكل مباشر نحو 198 ألف مستفيد.

تنظيم 2681 معرض كتاب بقصور الثقافة

وأشارت إيناس عبد الدايم إلى إطلاق بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية خلال العام الحالي 2021 وذلك بعد تخفيف الإجراءات الوقائية لأزمة فيروس كورونا، مؤكدة تنفيذ 69 فعالية ثقافية وفنية منذ مارس 2021 وجاري استكمال أجندة الفعاليات المعدة خصيصاً لهذا الحدث بالتعاون بين جميع قطاعات وزارة الثقافة، موضحة تنفيذ عدد 231 معرضا للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية، وكذا 26 منفذًا لبيع الكتب، فضلاً عن تنظيم 2681 معرض كتاب بقصور الثقافة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه تم إعداد جدول زمني بمعارض الكتاب الكبرى التي يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى المحافظات للترويج لها والتوسع في مشاركة الناشرين، مؤكدة دعم أكثر من 20 من المهرجانات المحلية والدولية بمحافظات مصر المختلفة بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال الخروج بالفعاليات الكبرى من قلب القاهرة إلى محافظات مصر.

وأردفت إيناس عبد الدايم، أن من أهم المهرجانات التي تم إطلاقها مؤخراً مهرجان دندرة الأول بقنا، الذي تم إطلاقه في فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجامعة قنا، الذي جرى تنفيذ فعالياته في «معبد دندرة، جامعة قنا، قصر ثقافة قنا»، بالإضافة إلى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي والعديد من المهرجانات الأخرى.

تنصيع 6 مسارح متنقلة

وتحدثت الوزيرة عن مشروع المسارح المتنقلة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع التي لا توجد بها مواقع ثقافية بكل محافظة لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه حيث جرى تنصيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

واختتمت أنه تم إطلاق المشروع في نهاية يناير 2021، حيث تم تقديم 740 نشاطا ثقافيا وفنيا بـ15 محافظة تم خلالها الوصول إلى 44 قرية من القرى الريفية والحدودية بالمحافظات، وبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر إلى 38 ألف مواطن.