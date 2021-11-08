وزيرة الثقافة أمام «إعلام» الشيوخ: تطوير 940 مؤسسة وإعادة تشغيل 9 مسارح

استعرضت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمام مجلس الشيوخ، خطة التنمية الثقافية وبرامج ومبادرات الوزارة، استناد إلى استراتيجية مصر 2030، وتناولت الوزيرة تفاصيل محاور خطة التنمية الثقافية والهدف الاستراتيجي للدولة، الممثل في بناء الإنسان ثقافيا، وفق استراتيجية 2030، التي تتضمن 7 محاور، وهي تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، وتم عرض فيلم تسجيلي حول خطط الوزارة وإنجازاتها وأهدافها.

وألقت وزيرة الثقافة، كلمتها خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، وبحضور هيئة مكتب اللجنة محمد سعيد، وسها سعيد، وكيلي اللجنة، ومحمود القط، أمين سر اللجنة، بمشاركة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورؤساء القطاعات بالوزارة، لمناقشة خطة الوزارة في اطار استراتيجية ورؤية مصر 2030.

افتتاح 24 موقعا ثقافيا جديدا

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على برنامج تنمية المؤسسات الثقافية، مشيرة إلى أنه مع بداية العمل كان هناك مشاكل كبيرة في تطوير المؤسسات، خاصة القصور الثقافية والمسارح، وكان المسرح القومي مغلق وعدد من المسارح، ومع أن هناك موازنة محددة إلا أنه تم زيادتها، وتم إنجاز عدد كبير من المشروعات منها إحلال وتطوير 940 من المؤسسات الثقافية، وافتتاح 24 موقعا ثقافيا جديدا وإعادة تشغيل 9 مسارح، وإعادة افتتاحها، أبرزها المسرح القومي، وتطوير العديد من المكتبات، وذلك بمساعدة وزارة المالية والتخطيط، مشيرة إلى أنه رغم قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق إلا أن العمل استمر في عملية التطوير.

واستعرضت الوزيرة، المحور الثاني من خطة التنمية الثقافية، وهو تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، ومنها مشاركة الوزارة في مبادرة «حياة كريمة»، التي تم العمل عليها في كل المحافظات، وهناك جهود كثيرة تتضمن عروض فنية ومشروعات وأنشطة ثقافية، ومخاطبة واستهداف المرأة والطفل، والمسارح المتنقلة، مشيرة إلى دخول فنانين لأول مرة في القرى والنجوع، وتجولت مسارح متنقلة بالقرى والنجوع في معظم محافظات مصر.

وزارة الثقافة انضمت للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، أن وزارة الثقافة انضمت إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى التنمية الشاملة، قائلة: «رأينا أنه يجب أن يواكب هذه المبادرة مسار تنويري يسعى لتطوير الوعي الجمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة، فنجحت وزارة الثقافة من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح، ومشروع المسارح المتنقلة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالوصول إلى العديد من المحافظات والقرى التابعة للمبادرة».

وقالت خلال استعراض خطة وزارة الثقافة على لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، «إنه تم تنفيذ 681 نشاطا ثقافيا من خلال مشروع المسارح المتنقلة بقرى محافظتي أسيوط وقنا، استفاد منها نحو 62 ألف مواطن، تم خلالها مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية خلال تنفيذ مبادرة حياه كريمة بقرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وقرى مركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت الفعاليات: (ورش فنية وأدبية وفكرية ومعارض كتاب-عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار- عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها- أنشطة لاكتشاف المواهب- ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية- عروض دار الأوبرا المصرية».

تزويد 58 مكتبة مدرسية بمحافظة أسيوط بعدد 10813 كتابا و2500 مطوية ثقافية

وتابعت: «كما تم تزويد 58 مكتبة مدرسية بمحافظة أسيوط بعدد 10813 كتابا و2500 مطوية ثقافية، كما تم تنفيذ عدد 58 ليلة عرض مسرحي ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال تم الوصول خلالها إلى 58 قرية بـ6 محافظات هي: (الإسكندرية- الدقهلية- الشرقية- البحيرة- الغربية- بني سويف)، استفاد منها نحو 79 ألف مواطن، كما تم تنفيذ نموذج كشك كتابك بساحة دار الأوبرا المصرية تمهيدا لإطلاق المشروع بقرى حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوزارة استهدفت خلال هذا العام تنفيذ 1174 نشاطاً في 106 قرية بـ 7 محافظات في إطار المبادرة.