بيان أمريكي عاجل بشأن سعد العولقي: 6 ملايين دولار مقابل معلومات عنه

في ظل ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لعناصر تنظيم القاعدة حول العالم أعلنت واشنطن عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن سعد بن عاطف العولقي، أحد قيادي تنظيم القاعدة في اليمن، والذي وجهت له تهما بالإرهاب والتطرف.

مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن «العولقي»

وأصدر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، بيانا نشره عبر حسابه في موقع «توتير»، وتضمن البيان أنّ المؤسسة تقدم مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي.

«العولقي» دعا إلى شن هجمات على أمريكا وحلفائها

وأضاف البيان أن العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة اليمنية، مشيراً إلى أنه دعا علنا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة ترصد مكافأة لمن يساهم في إلقاء القبض على القيادي في القاعدة.

تنظيم القاعدة ينشط في اليمن وينفذ عمليات انتحارية

ويشار إلى أنّ تنظيم القاعدة ينشط بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية، كما تنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

5 ملايين دولار مقابل معلومات عن القيادي خالد باطرفي

ويذكر أنّ «العولقي» ليس القيادي الوحيد في التنظيم الذي ترصد واشنطن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، حيث عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مبلغ 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خالد باطرفي القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.