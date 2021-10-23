مقتل قيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي في ضربة جوية أمريكية شمال سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، مقتل القيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي عبدالحميد المطر في ضربة جوية أمريكية في «إدلب» الواقعة شمال سوريا.

واشنطن: سنواصل استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مقتل المطر سيحد من قدرة تنظيم «القاعدة» الإرهابي على تنفيذ الهجمات، مشيرة إلى مواصلة الولايات المتحدة، استهداف أعضاء القاعدة والمنظمات الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن تنظيم القاعدة الإرهابي، لا يزال يمثل تهديدا لـ الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن معلومات الاستخبارات الأمريكية توضح أن تنظيم «القاعدة» الإرهابي لا يستطيع استهداف بلاده في الوقت الراهن.