«عكاشة»: اتفاقية زيادة عدد قوات حرس الحدود تؤكد الثقة في الجيش المصري

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، إن تعديل الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل فيما يخص عدد قوات حرس الحدود المصرية، يشير إلى الآلية الأمنية المشتركة المرنة بين البلدين، مؤكدا أن هذا ليس التعديل الأول للاتفاقية؛ فكانت هناك تعديلات عديدة من قبل.

مصر تريد استقرار سيناء

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر لا تريد أن تشهد سيناء تهديدا مرة أخرى؛ لذا وجب تعديل عدد العسكريين من أجل الحفاظ على الاستقرار، لافتا إلى أن الاستجابة التي تمت تؤكد الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.

مصر تسعى لتكون سيناء منطقة جذب

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن النجاح الذي تحقق على الأرض من قبل قوات مكافحة الإرهاب والقوات المسلحة يؤكد أن مصر تسعى لتكون سيناء منطقة جذب وليست منطقة تهديد.

مصر تنتشر بشكل عسكري جديد في سيناء

وأشار إلى أن مصر تنتشر بشكل عسكري جديد في ظل قوات إضافية من حرس الحدود، ما يعطي ميزات إيجابية للجانب المصري، ولكن وفق منظومة معينة لتحقيق الاستقرار من أجل وجود مشاريع لتنمية سيناء.

اتصال بين السيسي وماكرون

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاتصال الهاتفي اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.