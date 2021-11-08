سيارات متنقلة لتطعيم سكان وديان جنوب سيناء بلقاح كورونا

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن تطعيم ما يقرب من 175 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، موضحاً أن مديرية الصحة فتحت أبوابها أمام المواطنين للتسجيل والحصول على اللقاح.

وأشاد المحافظ باستجابة المواطنين لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الرابعة من انتشار الفيروس، وقال إن جميع المصالح الحكومية طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

وقال إنه من المقرر القيام بحملات واسعة النطاق الوديان والتجمعات البدوية، لحصول المواطنين على اللقاح، حيث سيجري عمل سيارات متنقلة لتطعيم سكان الوديان والتجمعات في مكانهم، لتجنبهم مشقة السفر.

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأكد مصدر بجنوب سيناء، رفض ذكر اسمه، أنه ثبت إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ انتشار الوباء حتى الآن، إلى 1481 إصابة، وقال إن عدد الوفيات ارتفع إلى 95 حالة، أما حالات الشفاء فقدبلغت 1318 حالة.

وأضاف المصدر أنه جرى سحب 3480 عينة، جاءت نتائج 1999 منها سلبية، و1481 إيجابية.

فتح مقار «مستقبل وطن» للحصول على لقاح كورونا

كما أعلن حزب «مستقبل وطن» بمحافظة جنوب سيناء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بالمحافظة، عن فتح كافة مقار الحزب بمدن المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وفقاً لشروط وضوابط وزارة الصحة، تحت رعاية المحافظ اللواء خالد فودة.

وقال ياسر عرفات، أمين التنظيم والمُشرف على الحملة، إنه جرى التنسيق الكامل مع مدير مديرية الصحة لتجهيز عدد من السيارات المجهزة لتجوب الوديان، وتطعيم كافة مواطني التجمعات، بهدف التخفيف عنهم، والوصول إليهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مضيفاً أنه سيتم منح اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال اخصائيين من مديرية الصحة، وحتى انتهاء عمليات التطعيم بالمحافظة.