تواصل جهود البحث عن عروس البحر المختفية بسفاجا في ظروف غامضة

مازالت واقعة اكتشاف عروس البحر قبالة سواحل سفاجا تلقي بظلالها لليوم الثاني على التوالي، عقب اختفائها في ظروف غامضة، ومازالت أجهزة البحر الأحمر تبذل جهوداً مكثفة في محاولة العثور عليها، من خلال فرق ودوريات مستمرة تمشط المنطقة من جنوب الغردقة حتى شواطئ سفاجا.

اكتشاف عروس البحر في سفاجا

تكثف محميات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، من جهودها منذ أمس الأحد، لاكتشاف عروس البحر قبالة سواحل سفاجا، ومازال البحث جارياً حتى الساعات القليلة الماضية، وحسب مصادر مسؤلة بالمحميات، لم يتم العثور عليها حتى الآن.

اكتشاف عروس البحر في شواطئ سفاجا

تلقت محميات البحر الأحمر بلاغاً باكتشاف عروس البحر نافقة بمنطقة خليج «سومة باي»، شمال شواطئ سفاجا، وذلك عبر مجموعة من الغطاسين خلال رحلة بحرية لممارسة الغطس على متن لنش سياحى، وجرى تشكيل فرق ودوريات لتمشيط المنطقة بين شواطئ سفاجا والغردقة للعثور عليها.

خبير بحري يوضح سبب نفوق عروس البحر

وأوضح حسن الطيب، الخبير البيئي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم رصد سمكة «الدَوجينج»، المعروفة باسم «عروس البحر»، نافقة، ويبلغ طولها حوالي متران وفي حالة تعفن شديدة، وبها إصابات بالغة، وبطنها منتفخة ويدل ذلك على نفوقها منذ أكثر من 5 أيام، وعن سبب نفوقها يرجح أن يكون بسبب ملاحقة الصيادين لها، أو اصطدامها برفاص أحد المراكب السياحية.