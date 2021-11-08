اختفاء «عروس البحر» النافقة.. وفرق لتمشيط الشواطئ بحثا عنها وانتشالها

كثفت أجهزة محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بالمحافظة، جهودها للعثور على عروس البحر النافقة بجنوب شواطئ الغردقة، حيث أجرت فِرقا من المحميات جولات بالشواطئ لرصد مكان اختفاء عروس البحر النافقة، وانتشالها والوقوف على أسباب النفوق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

العثور على عروس البحر نافقة

تلقت محميات البحر الأحمر، بلاغا بعثور عدد من الغطاسين على عروسة البحر نافقة أثناء رحلة غطس جنوب شواطيء الغردقة ضمت مجموعة من السائحين الأجانب على متن لانش سياحي َوذلك بمنطقة «سومة باي»، جنوب مدينة الغردقة، ثم عاودت الاختفاء وجار البحث عن مكان اختفائها.

وكشفت شيماء محسن، مدربة غطس بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أثناء رحلة غطس بشواطيء جنوب مدينة الغردقة تم رصد سمكة «الدَوجينج»، المعروفة باسم عروس البحر، نافقة ويبلغ طولها حوالي مترين وفي حالة تعفن، وبها إصابات بالغة وبطنها منتفخة.

سبب نفوق عروس البحر

وأوضح حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، أن عروس البحر النافقة رصدها عدد من الغطاسين أثناء رحلة غطس برفقة مجموعة من السائحين بشواطئ الغردقة وذلك في حالة تعفن وبها إصابات بالغة وبطنها منتفخة وذلك يدل على نفوقها منذ أيام وعن سبب نفوقها يرجح اصطدامها برفاص أحد المراكب أو بسبب ملاحقة الصيادين للكائنات البحرية.

وأضاف «الطيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المخلوقات البحرية نادرة وتتواجد بشواطيء الغردقة وتعتبر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها حيث يأتي السائحون الأجانب من جميع أنحاء العالم لرؤيتها، وطالب وزارة البحث العلمي بالاهتمام بالحياة البحرية وإجراء أبحاث لدراسة نفوق مثل هذه الكائنات البحرية النادرة خاصة أنها أوشكت على الإنقراض.

دوريات مكثفة للعثور علي عروس البحر

ومن جانبه أكد الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة محميات البحر الأحمر تواصل البحث عن عروس البحر النافقة وانتشالها والوقوف على أسباب النفوق واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأضرار على البيئة البحرية والعمل على معالجتها، مشيراً إلى عملتنظيم دوريات بصفة مستمرة لمتابعة البيئة البحرية.