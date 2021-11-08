أخبار البحر الأحمر: نفوق عروس البحر وحملات تفتيشية على المواقف

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة يأتي على رأسها العثور على عروس البحر نافقة بأحد الشواطئ جنوب مدينة الغردقة، وفى مدينة سفاجا شنت الأجهزة حملات تفتيشية على منافذ الكارتة والمواقف، وموقف «النقل الخفيف» بمنطقة الأشغال العسكرية، ومتابعة العمل داخل المواقف التابعة للمدينة ومنافذ الكارته، وتحرر محاضر إثبات حالة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

العثور على عروسة البحر نافقة بشواطئ الغردقة

عثر عدد من الغطاسين على عروسة البحر نافقة َوذلك بمنطقة «سومة باي» جنوب شواطيء البحر مدينة الغردقة، وتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب تصريحات شيماء محسن مدربة غطس بالغردقة لـ «الوطن»، فإنه أثناء رحلة غطس برفقة مجموعة من السائحين الأجانب، تم ملاحظة جسم يطفو فوق سطح الماء، وبالاقتراب منه تبين أنها سمكة «الدَوجينج» المعروفة بـ «عروسة البحر»، وفي حالة تعفن شديدة وبها إصابات بالغة، وعلى الفور تم إبلاغ جهاز محميات البحر الأحمر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملات تفتيشية على منافذ الكارتة والمواقف بسفاجا

وفي مدينة سفاجا شنت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حملات تفتيشية على منافذ الكارتة والمواقف ومتابعة العمل داخل المواقف التابعة للمدينة ومنافذ الكارته، والتنبيه على سائقي سيارات النقل الخفيف بالتواجد داخل سور المواقف للقضاء على تكدس السيارات أمام الموقف، والتنبه بعدم تواجد السيارات خارج الأماكن المخصصة لذلك، وذلك لعدم التكدس المروري خارج المواقف وتحرير محاضر إثبات حالة.