تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد خليل بعد نقله للمستشفى بسبب كورونا

يبحث العديد من محبي الفن عن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد خليل، بعد نقله منذ ساعات إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه بشكل كبير، مما سبب له أزمة صحية، استدعت خضوعه للعلاج.

الحالة الصحية للفنان أحمد خليل

وعن الحالة الصحية للفنان أحمد خليل، طمأن الأخير جمهوره في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مكتفيا بكلمة «هاتعدي إن شاء الله ادعولي»، وذلك بسبب تعبه الشديد وقدرته على الكلام بصعوبة شديدة بسبب شدة الأعراض.

يذكر أن الفنان أحمد خليل كان قد كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أصيب بالفعل بفيروس كورونا، وتواجد في المستشفى الأيام الماضية، ولكنه خرج منذ أيام، لكن اليوم تدهورت حالته الصحية وهذا الأمر تسبب في نقله مجددا إلى المستشفى مرة أخرى.

حكاية «حكايتي مع الزمان»

وشارك الفنان أحمد خليل، في حكاية «حكايتي مع الزمان»، إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، بجانب ميرفت أمين وأشرف زكي وعصام السقا وأحمد جمال سعيد ورضوى جودة، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج أحمد حسن.

وحكاية «حكايتي مع الزمان»، تناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، حيث إن الفنانة ميرفت أمين، متزوجة من الفنان أحمد خليل، منذ سنوات طويلة، أكثر من 20 عاما، ومع تراكمات كثيرة بينهما، طلبت منه الطلاق بعد تزويج بناتها ومن هنا بدأت الأحداث تدور.

ويتضمن مسلسل «إلا أنا» عددا كبيرا من الحكايات، بخلاف «حكايتي مع الزمان»، ومن بينها «بيت عز»، من بطولة سهر الصايغ، و«بالورقة والقلم» من بطولة يسرا اللوزي، و«على الهامش» لنرمين الفقي، و«بدون ضمان» لهنادي مهنا وهاجر أحمد.