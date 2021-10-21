أحمد خليل يطرح أغنية «علامات» بتوقيع عمرو مصطفى وتامر حسين

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، مساء اليوم، أغنية جديدة تحمل عنوان «علامات»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «بقالي سنة» والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي.

آخر أعمال أحمد خليل

وكانت آخر أعمال أحمد خليل الغنائية، أغنية «اكشفي ورقك»، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، وتوزيع وميكس وماستر توما، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتخطى عدد مشاهداتها المليون.

كما طرح أيضًا أغنية تحمل عنوان «أنا بالليل» وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر نادر حمدي.

كلمات أغنية علامات

وتأتي كلمات أغنيه «علامات» كالآتي:

دلوقتى فهمني

وبلاش تقول ف كلام متعاد

مليت خلاص وعلى استعداد

إنى أنسى أيامك

ولا قلبي هيلومني ولا عيني هتدمع بعديك

الدنيا دي مش واقفه عليك

ما كفايا أوهامك

علامات

بتبان على اللى هيتفارقوا

أيام جميله بيتسرقوا

إزاى ولا حاسين

وحاجات

ماكنتش تٌخطر على بالنا

إزاى وإمتى اتغيرنا

وبقينا ناس تانين

يا خساره ع الأيام يا خساره

عالحب اللى اتعاش

هيضيع لو إحنا ما قدرناش

وهقولك إيه تاني

أنا ماشي يلا سلام

فكر ورد عليا

يا ريت جايز تكون تُهت

وضليت أو ناوي تنساني

علامات

بتبان على اللى هيتفارقوا

أيام جميله بيتسرقوا

إزاى ولا حاسين