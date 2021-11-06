طلاق ميرفت أمين من أحمد خليل يشعل أحداث مسلسل «إلا أنا»

تواصل الفنانة ميرفت أمين تصدر الترند بسبب مشاركتها في تقديم حكاية «حكايتي مع الزمان» وهى إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة وهيا تشهد عودة أمين بعد غياب دام لفترة طويلة وعزلة بعد وفاة أعز صديقاتها دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى.

ميرفت أمين تتصدر الترند

وبعد إذاعة الحلقة الخامسة من حكاية «حكايتى مع الزمان» من مسلسل إلا أنا لميرفت أمين تفاعل الجمهور بشكل كبير معها وخاصة أن الأحداث بدأت تتصاعد، حيث أن الحلقة شهدت طلاقها من زوجها الذي يجسد دوره الفنان احمد خليل وذلك بعد أن حدثت بينهم مواجهة حادة أمام بناتهم.

وجاء مشهد الطلاق بعد تراكمات كثيرة حدثت بين بطلى العمل خلال الأحداث وهو مادفع ميرفت لطلب الطلاق منه وبالفعل تركت المنزل وغادرت للعيش مع أخيها الذي يجسد دوره أشرف زكى.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة المقرر عرضها مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، لمعرفة تتابع الأحداث وماذا سيحدث بعد طلاق الأب والأم.

تفاصيل حكاية حكايتي مع الزمان

يذكر أن حكاية «حكايتي مع الزمان» هي من بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل وأشرف زكى وحازم إيهاب وأحمد جمال سعيد وشاهيستا سعد ورضوى جودة وعدد من الفنانين ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت قد دخلت فى اكتئاب وعزلة بعد رحيل صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز مؤخرا بعد صراع مع المرض ومن قبلها صديقتها الفنانة رجاء الجداوى، وكانت قد كشفت ابنتها منة حسين فهمى عن هذا الأمر وطالبت بالدعاء لوالدتها لأن حالتها النفسية سيئة للغاية.