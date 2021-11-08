«ميكانيكي» يلقي ابنه من البلكونة والطب الشرعي يثبت تعذيبه بالدقهلية

ألقى ميكانيكي في محافظة الدقهلية بطفله، الذي لم يكمل عامه الرابع، من شرفة المنزل محل إقامته في مدينة ميت غمر، ليصيبه بالرأس وذراعه الأيسر، وعند الكشف على الطفل، بمعرفة الطب الشرعي، اكتشف وجود إصابات أخرى كحروق بإطفاء السجائر في جسده، وغيرها من الإصابات، التي حدثت في أوقات متفرقة، مما يعني تكرار تعذيب الطفل.

وبإلقاء القبض على والد الطفل، تبين أنه شرع في وقت سابق، في قتل طفلته الأخرى، وعاقبته المحكمة بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، وعقب انتهاء التحقيقات تمت إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة.

اتهام الأب بالشروع في قتل ابنه

بدأت أحداث القضية يومي 4 و5 أكتوبر 2021، عندما شرع «خالد ر. أ.»، 28 سنة، ميكانيكي، مقيم بمدينة ميت غمر، في قتل طفله «حسين»، عمره 3 سنوات و8 شهور، عمداً، بأن كال له عدة ضربات بواسطة حزام، ودفعه من شرفة مسكنه، فسقط أرضاً من علو، محدثاً إصاباته الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي، قاصداً إزهاق روحه.

الأم تتهم زوجها بإيذاء ابنها بدنياً

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، بإشراف المستشار محمود صالح، وكيل نيابة جنوب المنصورة الكلية، حيث استعمت النيابة إلى أقوال «نعمية أ. أ.»، 25 سنة، ربة منزل، والتي شهدت باعتياد زوجها تعريض طفليهما للخطر، وذلك بتعديه عليهما بالضرب المبرح، ونحوه من أنواع الإيذاء البدني، والتعدي على طفلهما «حسين» بالضرب بحزام، ودفعه من شرفة المسكن، فسقط على الأرض بقصد إزهاق روحه، وخاب أثر ذلك لمداركته بالعلاج.

الطب الشرعي: الطفل تعرض للتعذيب والإذلال

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالطفل المجني عليه، أن إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيسر قطعية، تحدث من مثل التعدي عليه بألة صلبة ذات نصل، مثل «سكين»، وفي تاريخ معاصر للواقعة، ووجود حروق نارية بالقدم اليمني من جراء ملامسة سيجارة أو ما في حكمها.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن هذه الإصابات تشير في مجموعها إلى أنها إصابات حدثت للمجني عليه الطفل بغية إذلاله وتعذيبه، ويشير توزيعها بالجسم إلى أنها حدثت بالمجني عليه الطفل على فترات زمنية مختلفة، وهو تكرار التعدي عليه بغرض الترهيب والإذلال والتعذيب.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه بالشروع في قتل طفلته الأخرى «غرام»، وتمت محاكمته وصدر قرار بمعاقبته بالحبس لمدة 6 شهور مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وألزمته المحكمة بالمصاريف.

إحالة الأب لمحكمة الجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم على ذلك القضية رقم 10462 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة