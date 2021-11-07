إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «علياء» بالدقهلية للمفتي.. وضعها في «شيكارة»

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية، وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة علياء بدير، 11 سنة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت اليوم الثاني من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

سماع مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني

وكانت هيئة المحكمة استمعت بجلسة اليوم، لمرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بعد توجيه الاتهام لصاحب محل بقالة باستدراج الطفلة، وما إن انفرد بها حتى رطم رأسها، وكتم أنفاسها حتى فاضت روحها، وحاول التخلص من جثتها فوثق يديها ورجليها، ووضعها في شيكارة وألقى بها في القمامة، ليعثر عامل نظافة عليها ويبلغ الشرطة.

وعثرت مباحث شربين على قطن وشاش داخل منزل المتهم، كانت الطفلة قد قامت بشرائها من الصيدلية لأسرتها قبل اختفائها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار فاروق فخري، والمستشار محمد سمرة، والمستشار رامي عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي، وذلك في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة.

تفاصيل مقتل الطفلة علياء بدير

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم محمد السيد عبدالغني حسن القصاص، وشهرته محمد القصاص، 29 سنة، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات، واتهمته بقتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن أبصرها أمام المحل الخاص به، قام باستدراجها إلى مسكنه، وقام بدفعها أرضاً، حتى سقطت مغشياً عليها، ثم قام بتوثيقها، حتى فاضت روحها.