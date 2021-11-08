5 محطات في قضية قاتل الطفله علياء بالدقهليه تنتهي بإحالته للمفتي

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار على قضية قاتل الطفلة علياء بالدقهلية، بعد 23 شهراً من انتظار أسرة الطفلة المجني عليها الحكم بإحالة أوارق المتهم إلى مفتي الجمهورية، للنظر في قرار إعدامه، لتبرد النار في قلب الأم، الذي احترق على طفلتها، التي لقيت مصرعها بطريقة بشعة أواخر شهر يناير 2020، لتصدر المحكمة حكمها بإحالة المتهم إلى مفتي الجمهورية.

«الوطن» ترصد 5 محطات في مسار القضية، منذ بداية الواقعة حتى إحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

1- خروج الطفلة علياء لشراء دواء لأخيها المريض

بدأت أحداث القضية عندما خرجت الطفلة علياء بدير عيد، 11 سنة، ‏من بيتها في منطقة عزبة الجزار، بمدينة شربين، لتشتري علاج من الصيدلية القريبة من البيت لشقيقها، الذي خضع لعملية جراحية، وخرجت في يديها النقود وقائمة بأسماء الأدوية المطلوب شرائها، وبالفعل وصلت إلى الصيدلية واشترت العلاج اللازم، وفي طريق عودتها للمنزل، وجدت المتهم «محمد السيد عبد الغني حسن القصاص»، وشهرته «محمد القصاص»، 29 سنة، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، ينادي عليها، مستغلاً معرفته لوالدها، بحجة أنه سيعيطها شيئاً لتوصيله إلى والدها.

2- قاتل الطفله علياء ‏يستدرجها إلى منزله

دخل قاتل الطفله علياء ‏إلى بيته وخلفه الطفلة، وما أن اطمأن بإيقاف كاميرات المراقبة المثبتة لديه، رطم رأس الطفلة في الأرض وخنقها حتي فاضت روحها، وكتف يديها ورجليها ووضعها في «شيكارة»، وانتظر الفرصة ليلقي بها في أي مكان.

3- قاتل الطفله علياء بالدقهليه ‏يبحث مع أسرتها عن الطفلة

بدأت أسرة الطفلة علياء تبحث عنها بعد تأخرها عن العودة للبيت، وظهر قاتل الطفلة علياء ليبحث مع أسرتها عنها، ويذهب معهم إلى أي مكان يذهبوا إليه، وشعرت والدة الطفلة أن «القصاص» هو قاتل طفلتها، وقالت عن ذلك: «كنا في شهر طوبة ودرجة الحرارة تقترب من الصفر، وكلما نظرت إلى القصاص أجده يتصبب عرقاً».

4- مباحث شربين تفك لغز اختفاء الطفل علياء

بدأت مباحث شربين في تفتيش بعض البيوت، فعثرت على كيس الأدوية الذي اشترته الطفلة، في منزل القاتل، لتبدأ في فك لغز العثور على جثتها، التي اختفت لمدة 3 أيام، حتى تم العثور عليها ملقاة في «شيكارة»، بجوار مقابر العزبة.

5- اعتراف قاتل الطفله علياء بالدقهلية وإحالته للجنايات

اعترف قاتل الطفله علياء ‏بارتكاب الجريمة، وبدأ في تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، واعترف بأنه أراد الانتقام من والد الطفل،ة بعد أن أخذ منه مبلغ 5 آلاف جنيه كـ«سمسرة» في بيع بيت، ورفض أن يشهد معه زوراً، لكي يرجع في البيع.

وأحال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قاتل الطفله علياء إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدة اتهامات إليه، منها القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف المجني عليها بالتحايل مستغلاً في ذلك حداثة سنها، وتداولت القضية حتى صدر الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.