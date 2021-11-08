الأوقاف: حل مجلس إدارة أي مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات

أكد هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن القطاع الديني بالوزارة سيقوم بحل أي مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق في المساجد.

منع التبرعات بالمساجد

ووجه «عبد العزيز» في بيان على جميع المديريات، اليوم الاثنين، سرعة تنفيذ القرار رقم (373) لسنة 2021م نهاية المدة المقررة التي تنتهي يوم الاثنين المقبل الموافق 15 / 11 / 2021م.

منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قرر منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.

وأوضح أنه يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا التي يطلق عليها مسمى «المساجد الحكومية» والمساجد المضمومة ضما دعويا التي كان يطلق عليها مسمى «المساجد الأهلية»، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.

َوأكد أنه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور التي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.

وأوضح أن الوزارة تشدد على أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.

وحددت وزارة الأوقاف، حسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، وهما:

1 - حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2 - حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

والحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، فإنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي.

وأهابت الوزارة أهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، وألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.