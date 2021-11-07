لجان الأوقاف تبدأ فتح صناديق التبرعات لجردها وإزالتها من المساجد

بدأ اجتماع مديريات الأوقاف مع مجالس إدارات المساجد، قبل قليل، لفتح صناديق المساجد بحضور لجنة من المديرية ومجلس الإدارة، يليه فتح محاضر الجرد وحصر الأموال الموجودة في صناديق بعض المساجد، في المهلة التي حددها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي بدأت اليوم ولمدة 10 أيام.

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنّ مديرية أوقاف القاهرة بقيادة الشيخ خالد خضر، بدأت قبل قليل أعمال فتح صناديق التبرعات والجرد، بعدها تُغلق الصناديق وتسلّم نسخ مفاتيحها إلى الوزارة، موضحة أنّ المديرية تسعى للانتهاء من أعمال الجرد والإزالة للصناديق في المدة التي حددها وزير الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر تنبيها مشددًا على الأئمة والعاملين في الأوقاف، بعدم تلقي أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى، وأمر بتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

طرق التبرع للمساجد

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3. حساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده.

رفع صناديق التبرعات من المساجد

وأضاف وزير الأوقاف في تنبيهه، أنّه لا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الديني يتم تعليقه بلوحة البيانات، والتأكيد على سرعة رفع الصناديق القائمة فورا، مشيرا إلى أنّ من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال دون وجه حق.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.