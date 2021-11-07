وكيل الأزهر يهدي وزير الأوقاف درع كلية الدعوة لجهوده في نشر الفكر الوسطي

أهدى الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، درع كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية

وتم إهداء درع كلية الدعوة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة خلال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان: «دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية».

وصرح الدكتور محمود الصاوي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي الأول لكلية الدعوة «دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة»، أنه المؤتمر عقد صباح اليوم، الأحد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما يقام المؤتمر بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق والدكتور أبو زيد الأمير والدكتور محمد عبدالمالك وحضور كل قيادات الأزهر الشريف.

وكان قد جرى العمل على قدم وساق في كل لجان المؤتمر تحت إشراف كامل ومتابعة لحظية من الدكتور أحمد حسين عميد الكلية، والدكتور محمد الجندي، والدكتور صابر طه، والدكتور محمد رمضان، والسادة رؤساء الأقسام، ويشرف أيضا الدكتور عادل درويش والدكتور عادل عبدالخالق. ‏

وانعقد المؤتمر صباح اليوم الأحد في العاشرة صباحا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والدعوة مفتوحة لكل السادة العلماء والباحثين والمعنيين بموضوعات المؤتمر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، الفيلم التسجيلي عن الكلية والذي أنتجته اللجنة الإعلامية ونفذه الدكتور هاني فرحات، تحت إشراف الدكتور محمود الصاوي رئيس اللجنة، ووكيل كلية الإعلام السابق.