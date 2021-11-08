الوحش: مصر أصبحت ذات مركز متقدم في زراعة أجزاء من الكبد

قال الدكتور محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، إن مصر خلال 10 سنوات فقط، أصبحت ذات مركز متقدم في زراعة أجزاء من الكبد، وقبلها في زراعة الكلى، موضحا أن مصر لا تنقصها الإمكانات، وحاليا توجد لجنة عالية لزراعة الأعضاء، ويجب تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بالتبرع للأعضاء بعد موافقة الأزهر والكنيسة وصدور اللائحة التنفيذية في عام 2017، موضحا أنه ستوجد مناقشات في البرلمان لتفعيل التبرع بالأعضاء في مستشفيات الشرطة والجيش والحكومة والخاصة مع إيجاد هيئة تكون مسؤولة عن قائمة الانتظار.

مصر لديها جراحين خبراء

وأضاف «الوحش»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر لديها أجيال من الجراحين، وهناك خبرة كبيرة لدى الجراحين، كما أن المستشفيات تتم فيها الجراحات الأصعب، مشيرا إلى ضرورة اختيار المستشفيات بدقة، التي سيتم إجراء تبرع الأشخاص بالأعضاء، حيث يجب وجود متخصصين فيها من أجل كتابة تقرير يثبت وفاة الشخص إكلينكيا من أجل التبرع بأعضائه.

التفرقة بين مريض الغيبوبة والمتوفي إكلينكيا

وأكد أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر، أنه يجب التفرقة بين مريض الغيبوبة والميت إكلينكيا، ولا يمكن نقل الأعضاء إلا بعد موت الشخص، حيث إنه من الممكن أن يكون الشخص في غيبوبة لمدة 10 سنوات، ثم يستفيق وتعمل أعضاؤه بشكل صحيح ولكن الشخص المتوفي إكلينكيا، لا يعيش أكثر من 3 أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي ولا يمكن استخدام أعضائه بعد وفاته.

ضرورة تحديد المستشفيات

وألمح أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، أنه يجب تحديد المستشفيات التي ستعمل على تطبيق التبرع بالأعضاء، ويمكن أن تكون هذه المستشفيات جامعية في الأول، ثم يتم توسيع الأمر فيما بعض، مشيرا إلى أن يجب التفكير في نموذج في مصر منظم من أجل استخدام أعضاء لأن التنفيذ سيكون بعد سنة على الأقل.