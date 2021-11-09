عمرو أديب ينتقد تهنئة الأهلي لـ أبوتريكة بعيد ميلاده: مدرج بقوائم الإرهاب

استنكر الإعلامي عمرو أديب، بيان تهنئة النادي الأهلي لمحمد أبو تريكة بعيد ميلاده، قائلا: «آه ده أمير القلوب، وكان لاعب عبقري، طبيعي الناس تهنئه، سواء حسين الشحات أو السولية أو وائل جمعة أو غيره، عادي يبقى أبو تريكة تريند وفي عيد ميلاده نهنئه، لأنه ينتمي للنادي الأغلبية المصرية، أغلبية الشعب أهلاوية»، لكن عندما يهنئ النادي الأهلي، المملوك للدولة المصرية، والذي يُعد مؤسسة رياضية تربوية، أبو تريكة بعيد ميلاده، هذا أمر لا يليق، بحسب قوله.

تهنئة الأهلي لأبو تريكة رسميا أمر لا يجوز

وأضاف «أديب»، خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب، وبهذه التهنئة يُصبح النادي الأهلي إما غير معترف بحكم القضاء المصري، أو أن الأهلي فوق الجميع «أو الأهلي عاوز يقول إننا فوق أي حد»، مؤكدًا أن تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق، نائب الرئيس، أبو تريكة بعيد ميلاده، «هذا أمر لا يجوز على الإطلاق».

الإعلامي: أبو تريكة اللي مدرج على قوائم الإرهاب يبقى بطل؟

وتابع: «هما الإخوان يقدروا يعملوا كده في عيد ميلادي، أو عيد ميلاد أي رمز من رموز 30 يونيو، أو فنان كويس مؤيد للدولة المصرية، أو رئيس كويس، لا أبدا، الإخوان ميعملوش كده، إحنا بس اللي عندنا طيبة تصل لحد السذاجة، كان فيه في 11 مارس 2021 حكم بتأييد إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، لازم الأهلي إما يطلع يشكك في القضاء أو يطلع يقول أبو تريكة مش إرهابي، إما يحذفوا بيان التهنئة ده».

الأهلي مؤسسة ممولة من الدولة وتهنئته لأبو تريكة أمر غير مسموح

وواصل: «الأهلي عمل حفلة من أسبوعين وكان الخطيب موجود، وعرضوا أن من بين رموز الأهلي أبو تريكة وأم كلثوم، أبو تريكة اللي مدرج على قوائم الإرهاب بقى رمز وبطل، الكلام ده مش بيتعمل في فرنسا ولا أمريكا، لا يتم ذكره أبدا في أي محفل رسمي، أي مؤسسة تقوم بهذا الكلام يتم إغلاقها تماما، في المجتمعات الديمقراطية، أنا موافق أنه أعظم لاعب طلعته الملاعب المصرية، موافق، إنما ييجي النادي الأهلي على صفحته الرسمية وبشكل رسمي وهو مؤسسة ممولة من الدولة وتربوية ويهنئنه أمر غير مسموح».

أبو تريكة عمره ما عزى في ضابط مات

وواصل: «أبو تريكة ده راجل عمره ما عزى في ضابط مات، ولادنا كلهم اتقلتوا ولا عمره عزى، كان بيزور أهالي الإرهابيين اللي قتلوا الناس في كرداسة، ده مش كلام عمرو أديب، أي حد يفتكر من السذاجة إني عشان زملكاوي يبقى غلطان، الإخوان العدو عندهم هو العدو، الإخواني هو الإخواني، لو نقابة المحامين نزلت تهنئة لعصام سلطان، أو نقابة الأطباء هنأت بتوع الإخوان اللي فيهم منهم واخدين إعدام كانت هتبقى مشكلة».