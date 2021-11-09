طقس مشمس وسيولة مرورية في شوارع الإسماعيلية بعد يومين من الشبورة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، طقسا مشمسا مع بداية اليوم وسط سيولة مرورية داخل المدينة وعلى الطرق السريعة والصحراوية.

إغلاق الطرق فجراً

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، فجر اليوم، شبورة متوسطة تسببت في إغلاق الطريق لساعات محدودة.

وقالت مصادر، إنه جرى فتح الطريق قرب السادسة صباحا مع انخفاض الشبورة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وانتشرت الأكمنة والإرتكازات الأمنية علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ منذ أول أمس بالتزامن مع الشبورة الكثيفة التي شهدتها الطرق السريعة والصحراوية على مدار يومي السبت والأحد.

وفعلت محافظة الإسماعيلية غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة متواصلة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف وشركة كهرباء القناة.

إصابة 3 في حادث مروري أمس

وشهد طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي أمس الاثنين، حادثا مروريا في الساعات الأولى من الصباح، وقالت مصادر أمنية: إن دراجة نارية اصطدمت بطفلتين في منطقة شعيب على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن الطفلة الأولى مصابة بكسر في القدم وآخر في اليد، فيما أصيبت الثانية بكسر في القدم واشتباه مابعد الارتجاج.

وأوضحت المصادر الطبية، الانتهاء من إجراء جراحات الطوارئ لهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لقائد الدراجة النارية.