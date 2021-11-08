ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة و«حشيش وبانجو» في الإسماعيلية والقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وفي هذ الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام «شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بانجو وخرطوش بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبطهما حال استقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجراما - 2 هاتف محمول».

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وبالكشف عن «التوك توك»، تبين أنه مُبلغ بسرقتها.

ضبط متهم بـ20.500 كيلو حشيش

وفي سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم»، حال استقلاله السيارة ملكه، وبحوزتـه «كمية من مخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام- مبلغ مالي- عدد 2 هاتف محمول».

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.