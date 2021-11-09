إرشادات للتعامل وقت نوبات تلوث الهواء الحادة.. «لو شغال في مكان مفتوح أو مريض»

وضعت وزارة البيئة، مجموعة من الإرشادات الخاصة لكيفية التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة، والناتجة عن زيادة تركيز بعض الملوثات في الهواء.

الأطفال ومرضى الربو أكثر تأثرا ًبنوبات التلوث الحادة

وينتج عن نوبات تلوث الهواء العديد من الأمراض التنفسية قصيرة المدي والمزمنة، كما أنَّها تؤثر بشكل كبير على الأطفال ومرضى الربو، أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام في الأماكن المفتوحة، حيث تزيد سرعة التنفس من كمية الملوثات التي يستنشقها الإنسان في تلك الحالات، فإذا كنت واحداً منهم، فإن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة وضعت مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها في تلك الحالات، وسوف نستعرضها في السطور التالية:

إرشادات للتعامل مع نوبات تلوث الهواء

1) يجب أن يمتنع الأطفال عن اللعب في الأماكن المفتوحة عند حدوث النوبة.

2) يجب على الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضى أن يتواجدوا في أماكن مغلقة طوال أوقات التلوث الحادة.

3) التقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

4) تناول المشروبات والسوائل وخصوصاً المياه وذلك لتعويض فقد الجسم للماء بشكل منتظم.

5) في حالة شعور العاملين في الأماكن المفتوحة بأعراض مرضية يجب أن يدخلوا الأماكن المغلقة.

6) يجب الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

7) إغلاق النوافذ عند حدوث النوبة.

8) «رش المياه من البخاخات» داخل المنزل وعلى الستائر حتى تترسب الجسيمات العالقة في الجو.

9) ارتداء نظارات الشمس في حالة الخروج من المنزل لحماية العين.

10) إذا كنت خارج المنزل وقت حدوث الأزمة، يجب الإسراع إلى الأماكن المغلقة والإقلال من مدة التواجد في الأماكن المفتوحة بقدر المستطاع.

11) يجب وضع منديل مبلل علي الأنف لتقلل من استنشاق الملوثات.

12) يجب على من ينظمون أي أنشطة خارجية سواء كانت رياضية أو ترفيهية أن يقوموا بنقل هذه الأنشطة إلى الأماكن المغلقة.