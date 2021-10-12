إزالة 16 «مكمورة فحم» لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في الدقهلية

شنت الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة على مكامير الفحم النباتي بناحية ميت غمر، تمكنت خلالها من إزالة 16 مكمورة بقرية كفر بهيدة مركز ميت غمر، وذلك لمخالفتها الشروط البيئية والصحية، وشارك في الحملة إدارة شئون البيئة بميت غمر وشرطة المسطحات والبيئة بميت غمر، استهدفت مكامير الفحم بدائرة المركز المخالفة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

إزالة مكامير الفحم في الدقهلية

واستخدمت الحملة الجرارات واللوادر، في إزالة المكامير المخالفة، تنفيذا لقرارات وزيرة البيئة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وذلك حفاظا على البيئة خاصة في هذا الوقت من كل عام.

منظومة لمواجات نوبات تلوث الهواء الحادة

وخرجت اللجان المشاركة في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالدقهلية قامت بالتفتيش على 1043 منشأة منذ بداية المنظومة هذا العام لمتابعة التزام هذه المنشآت بقرار محافظ الدقهلية رقم 396 لسنة 2021 حيث كان منهم 248 منشأة ملتزمة بقرار محافظ الدقهلية ومطابقة 76 منشأة لقانون البيئة 4 لسنة 1994 وتعديلاته ومخالفة 143 منشأة لقرار محافظ الدقهلية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها

وخرجت الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة بالتعاون مع مرور الدقهلية وشرطة المسطحات وتم عمل 34 حملة لفحص عوادم السيارات تم خلالها فحص عدد 3746 سيارة منها 3019 مطابق 637 مخالفا، جرى التنبيه على أصحابها بضبطها وإعادة الفحص، فيما بلغ عدد مواقع جمع قش الأرز 177 موقعا، جرى التعامل مع 400 ألف طن جرى جمعها من خلال المتعهدين والأهالي.