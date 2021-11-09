حملات تموينية بالإسماعيلية تضبط «طن» لحوم وأسماك مجهولة المصدر

تمكنت حملة مكبرة مشتركة بين مباحث التموين والطب البيطري والجهات الرقابية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر في محافظة الإسماعيلية، وكان قد كلف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين.

مصادر: الأسماك مجمدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي

وأسفرت الحملة في الإسماعيلية عن ضبط طن لحوم مجمدة مكعبات ومفرومة وكبدة مستوردة وسمك تونة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت المصادر، إنه جرى ضبط اللحوم والأسماك بأحد المنافذ الغذائية غير المرخص لها العمل بنطاق مركز التل الكبير، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

ضبط مركزي بيطري بدون ترخيص

وتمكنت الحملة من مداهمة مركزي بيطري يعمل بدون ترخيص به ما يقرب من طن ونصف أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبعضها منتهية الصلاحية.

وداهمت الحملة معمل تفريغ كتاكيت بدون ترخيص ومزرعه دواجن مخالفة للمعايير، كما تمكنت الحملة من ضبط 80 طن أعلاف و45 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و11 طن مواد غذائية مجهوله المصدر بمخازن بدون ترخيص.

بشارة: تكثيف الحملات الأسبوعية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قال إنه يتابع الحملات على الأسواق وكافة السلع التي تقدم للمواطنين، متابعا أن الحملة تأتي فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، لمكافحة بيع السلع المغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأكد المحافظ، أنه يجرى تكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار، وضبط المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطن، من أولويات الجهاز التنفيذى.