جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط.. الداخلية تكشف الملابسات

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط.. مُدمن مخدرات يقطع رأس خصمه بالساطور».

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارِ، تبلغ لقسم شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بوصول أحد المواطنين، نجار، مقيم بدائرة القسم، مُصابا بعدة جروح ولا يمكن استجوابه، بادعاء التعدي عليه من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب، اتهم أحد الأشخاص، نجار، مقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، وإحداث إصابته، وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظي بشقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.