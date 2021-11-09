«القوى العاملة» تعين 486 شابا بينهم 4 من ذوي الهمم بالأقصر

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 486 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، منهم 4 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1749 شاباً، منهم 10 من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تمّ استخراج 267 شهادة قياس مستوى المهارة، و267 رخصة مزاولة الحرفة.

7 منح مواليد بـ14 ألف جنيه

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّه تمّ صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 7 منح مواليد بـ14 ألف جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 24 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ117 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 6267 جنيها، فضلاً عن تسجيل 40 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تلقى سعفان، تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنَّه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة.

تفتيش 163 منشأة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشًا على 163 منشأة، وإعادة التفتيش على 292 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 94 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ251 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تمّ إنذارها بها، وتنظيم 3 ندوات توعية.

وفي مجال التدريب المهني، نظمت المديرية 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف ، والصوب الزراعية استفاد منها 40 شاب وشابة، كما تم عمل دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ10 متدربات.

كما تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 2 شكوى منها إلى القضاء، و8 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 268 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.