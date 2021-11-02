بالأسماء.. محمد سعفان: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما حول سابقا جرى تحويل القائمة الـ54 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 137 عامل مصري لدى المؤسسة، غادروا الدولة نهائيا.

2 مليون و295 ألف جنيه مصري قيمة المستحقات

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 146 ألفا و413 دولارا، أي ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة، لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تغادر، تحت رعاية سفير مصر بالأردن، شريف كامل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن «سعفان» تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي، طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الأخير جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة عبر صفحة «الفيس بوك»، الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف ينسق ويجهز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: